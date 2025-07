L'Inter continua la trattativa per Lookman e spera di riuscire ad arrivare in tempi brevi alla fumata bianca con l'Atalanta

L'Inter continua la trattativa per Lookman e spera di riuscire ad arrivare in tempi brevi alla fumata bianca con l'Atalanta. Prima offerta da 40 mln, intanto l'accordo col giocatore è già stato trovato.

"L’Atalanta non ostacolerà l’uscita del nigeriano, ma ha comunicato all’Inter che serve uno sforzo oltre quota 40: la richiesta di ricevere in cambio l’incedibile Pio Esposito è da derubricare solo a provocazione tra le prime schermaglie. Al contrario, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno fatto sapere che la loro proposta non è migliorabile. Questa è la foto del momento, ma lo scenario può cambiare con la giusta pazienza: all’Inter l’ottimismo si respira a pieni polmoni grazie al patto di ferro tra attaccante e club", sottolinea La Gazzetta dello Sport.