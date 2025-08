"L’Inter attende e riflette. Il presidente Marotta ha un canale privilegiato con l’ad nerazzurro Luca Percassi, eppure non è riuscito a strappare alla controparte un prezzo di riferimento, una base di partenza su cui provare a trattare ancora dopo la seconda offerta (42 milioni più 3 di bonus) che l’Inter considerava definitiva ma non troppo. In questo senso: se l’Atalanta chiedesse 50 milioni, ci sarebbe margine per provare a trattare, limando qualcosa e inserendo magari una contropartita per far quadrare i conti; se la richiesta fosse ancora più alta, l’Inter si metterebbe il cuore in pace e dirotterebbe altrove l’extra budget che Oaktree ha stanziato per un colpo top.