La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra nel vivo in un clima di crescente tensione e strategia. Ma, secondo il Corriere dello Sport, c'è un punto a favore dell'Inter.

Il club nerazzurro vede in Lookman il profilo ideale per completare il reparto offensivo: dinamico, imprevedibile, e con una grande capacità di inserirsi negli spazi. Marotta e Ausilio hanno già avviato i primi contatti con l’Atalanta, presentando un’offerta da 40 milioni. La richiesta è ferma a quota 50.

La volontà del giocatore gioca un ruolo chiave: Lookman, pur rispettando l’Atalanta, sarebbe affascinato dalla prospettiva di giocare in una big come l’Inter, con la possibilità di competere in Champions League e lottare per lo scudetto. Il suo entourage sta lavorando per trovare la quadra tra le parti, spingendo per una soluzione che possa accontentare tutti.