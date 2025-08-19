FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Lookman? Fatico a credere che sarà reintegrato. Bisogna restare sintonizzati”

calciomercato

Pedullà: “Lookman? Fatico a credere che sarà reintegrato. Bisogna restare sintonizzati”

Pedullà: “Lookman? Fatico a credere che sarà reintegrato. Bisogna restare sintonizzati” - immagine 1
Dopo un lungo braccio di ferro con l'Atalanta, conclusosi con un nulla di fatto rispetto al suo trasferimento all'Inter, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi a Zingonia
Marco Macca Redattore 

Dopo un lungo braccio di ferro con l'Atalanta, conclusosi con un nulla di fatto rispetto al suo trasferimento all'Inter, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi a Zingonia.

Inter Lookman
Getty Images

Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

Inter
Getty Images

"Lookman con il suo comportamento ha mancato di rispetto al suo club. Faccio fatica a pensare che possa essere reintegrato. Fino all'1 settembre vi consiglio di restare sintonizzati, a differenza di chi pensa di pensa di essere il depositario della verità".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA