Dopo un lungo braccio di ferro con l'Atalanta, conclusosi con un nulla di fatto rispetto al suo trasferimento all'Inter, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi a Zingonia.
Pedullà: “Lookman? Fatico a credere che sarà reintegrato. Bisogna restare sintonizzati”
Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:
"Lookman con il suo comportamento ha mancato di rispetto al suo club. Faccio fatica a pensare che possa essere reintegrato. Fino all'1 settembre vi consiglio di restare sintonizzati, a differenza di chi pensa di pensa di essere il depositario della verità".
