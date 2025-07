L’Inter ha deciso di accelerare per Lookman. Dopo un primo “no” alla proposta da 40 milioni, i nerazzurri stanno per rilanciare

L’offerta è. Non solo per essere recapitata, ma anche per essere ritoccata verso l’alto, con una formula modificata per cercare di abbattere le ultime resistenze dell’Atalanta. L’Inter ha deciso di accelerare per Ademola Lookman: dopo aver incassato un primo “no” alla proposta da 40 milioni di euro, i nerazzurri stanno per rilanciare fino a 45 milioni.