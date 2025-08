"E c’è poi la quiete dell’Inter, piantata a terra nelle proprie convinzioni, interessata a non muoversi di un millimetro dalla strategia per la decina di giorni di passione già messi in conto. Non è semplice dare scacco matto alla Dea, ma Ademola gioca da alfiere a tutta scacchiera, anche se le mosse in diagonale sono considerate perfino troppo scomposte, con il rischio di complicare la trattativa delicata", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Arriverà il tempo del rilancio, con una terza offerta via Pec che toccherà quota 45 milioni di parte fissa e successivi bonus per avvicinare la vecchia 50, ma prima di premere invio il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio aspettano un segnale della controparte. Serve un prezzo formulato per via ufficiale dall’Atalanta, sia per definire attorno i contorni e la fattibilità dell’operazione e sia per dimostrare che effettivamente l’Atalanta sia disponibile a una vendita a una big italiana. È una eventualità che al momento non piace alla famiglia Percassi, decisa a tenere il punto dopo aver fatto cassa con Retegui. La guerra senza quartiere scatenata da Lookman, crescente giorno dopo giorno, è l’innesco di un’esplosione al momento incalcolabile".