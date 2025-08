Lookman non si presenta agli allenamenti. Ecco cosa rischia da contratto

Il giocatore ha deciso di non allenarsi per due giorni consecutivi e potrebbe avere anche ripercussioni economiche

Ademola Lookman anche oggi non si è presentato all'allenamento che l'Atalanta aveva predisposto per lui che stava lavorando a parte per recuperare da un problema al polpaccio e non era quindi a disposizione di Ivan Juric. Nei giorni precedenti aveva rotto con il club bergamasco pubblicamente con un post sui social in cui ha chiesto la cessione. Ha un accordo con l'Inter e vorrebbe trasferirsi a Milano al di là del patto con i Percassi che gli avevano promesso di liberarlo di fronte all'offerta importante di un club estero.