Non è la prima volta che l'Atalanta affronta un caso come Lookman . Era successo anche l'anno prima con Koopmeiners ma a lasciare perplessa la proprietà sono state diverse cose. Come ha spiegato su Skysport Massimiliano Nebuloni, inviato a seguito della squadra bergamasca, "non ci si aspettava una reazione del genere sui social, non ci si aspettava un messaggio così duro contro la proprietà, non ci si aspettava una rottura così netta e così senza ritorno".

"L'ambiente lo ha cullato ma Lookman non sempre è riuscito a capire. Come dimostra la serata della vittoria dell’Europa League. Una serata storica, che ha visto l’attaccante probabilmente in cima a tutti gli altri per quanto abbia inciso contro il Bayer Leverkusen. La festa è stata bella, per tutti. Ma lui, molto riservato, dopo poco aveva preferito ritirarsi in camera. Atteggiamento legittimo, e nessuno lo mette in dubbio. Ma un esempio di come, in generale, Lookman viva la vita di gruppo. Da quel trofeo, la sua carriera è cambiata. Ed è cambiata anche la storia dell’Atalanta, perlomeno quella recentissima", ha spiegato ancora Nebuloni.