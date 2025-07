Sky – Ecco l’ultima ipotesi per sbloccare il passaggio di Lookman all’Inter

Siamo arrivati, in un senso o nell'altro, al rush finale nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, grande obiettivo dei nerazzurri

Siamo arrivati, in un senso o nell'altro, al rush finale nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, grande obiettivo dei nerazzurri per l'attacco di Cristian Chivu. Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri l'Inter ha presentato la sua proposta ufficiale al club bergamasco, pari a 42 milioni di euro più 3 di bonus.