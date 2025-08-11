Fra i tifosi dell'Inter inizia a serpeggiare un certo pessimismo, in questi giorni, riguardo la questione Lookman. Lo stallo con l'Atalanta dura ormai da giorni e, al momento, non ci sono segnali di riapertura della trattativa. Ma l'affare non è affatto naufragato.
Sky – Inter-Lookman, altro che trattativa finita: lo scenario e i motivi dietro il silenzio
Questo, almeno, è quanto riferisce Sky Sport, secondo cui questa potrebbe essere una settimana molto importante. L'Inter, infatti, è in silenzio volutamente: una strategia d'attesa, aspettando un segnale dall'Atalanta, che nei giorni scorsi si è limitata a rifiutare l'offerta nerazzurra, senza indicare un prezzo d'uscita per il calciatore.
Nel frattempo, però, il lavoro di diplomazia sottotraccia va avanti, con la speranza di sbloccare tutto nei prossimi giorni. Nel mentre, Lookman e i tifosi aspettano...
(Fonte: Sky Sport)
