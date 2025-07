Ademola Lookman è il nome al centro del mercato al momento. La partita a scacchi tra Inter e Atalanta continua, ma è destinata a terminare a breve. In che modo? Da Milano incrociano le dita e continuano a essere ottimisti sull'operazione. Il motivo lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Se non è una svolta, poco ci manca. L’Inter, infatti, non ha ancora ricevuto una risposta dall’Atalanta alla sua ultima proposta per Lookman (42 milioni più 3 di bonus), ma ha incassato il segnale che attendeva, vale a dire un’importante apertura da parte di Luca Percassi. Intervenendo alla presentazione di Ahanor, l’ad bergamasco, ha, innanzitutto, ammesso che il futuro del nigeriano è ormai lontano da Zingonia. «Lookman manifesta da qualche tempo il suo desiderio di andare via dall’Atalanta: non è un segreto – ha spiegato -.