La proprietà dell'Inter voleva investire su giocatori giovani, ma la possibilità di arrivare all'attaccante ha cambiato le strategie

L'idea di Oaktree era quello di rinforzare l'Inter investendo su giocatori giovani, futuribili. Poi l'affare Lookman che ha fatto cambiare i piani di mercato del club nerazzurro. Questa possibilità non si poteva lasciarsela sfuggire.

"Ademola Lookman non è solo un grande giocatore, un vincente, un obiettivo di mercato. È un messaggio in carne e ossa che l’Inter vuol mandare al resto del mondo e prima di tutto a sé stessa. Noi ci siamo, stiamo tornando e lo faremo più forti di prima. Mica facile, dopo una stagione da tutto o niente nella quale Lautaro e compagni si sono ritrovati loro malgrado, quasi senza rendersene conto, a barrare la seconda casella. Lo shock del finale di stagione è stato terribile, la disfatta di Monaco è una cicatrice che non andrà mai via, per dirla con Dimarco, e allora sì, serve una terapia d’urto. Serve una stella per illuminare l’estate nerazzurra, rigenerare l’entusiasmo attorno alla squadra e rilanciare concretamente le ambizioni del club", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Per questo, il presidente Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e la proprietà si sono trovati d’accordo sul tema. L’Inter di Oaktree ha ripensato il modo di fare mercato, puntando su talenti giovani, con ingaggi contenuti e margini di crescita sterminati davanti a sé, vero, ma Ademola si può fare un’eccezione. E mettere sul piatto la più grande fetta del budget a disposizione. Con 40 milioni per un attaccante che a ottobre compirà 28 anni, l’affare Lookman corre veloce come farebbe proprio il nigeriano, pronto a dribblare gli investimenti fatti dai nerazzurri in queste due stagioni a conduzione americana e a prendersi il “trono” del colpo più costoso della gestione Oaktree".

"Oltre all’effetto “ricostituente”, però, c’è ovviamente di più: l’attaccante dell’Atalanta porterebbe in dote tra i 15 e i 20 gol a stagione, colmerebbe di colpo il vuoto dietro alla ThuLa — quanto ha pesato l’inconsistenza di Taremi e compagnia nell’ultima stagione... —, offrirebbe nuove soluzioni a Chivu e permetterebbe all’Inter di lanciare un segnale potente anche in Europa. Perché Lookman è l’uomo che da solo, due stagioni fa, ha triturato quel Leverkusen che nelle precedenti 52 partite dell’annata non aveva mai perso, regalando la prima storica Europa League all’Atalanta con una tripletta nel 3-0 della finale di Dublino. Non a caso, Antonio Conte aveva evidenziato il nome del nigeriano nella lista della spesa del suo Napoli scudettato. E mettere le mani su un obiettivo dei grandi rivali, per l’Inter, sarebbe il modo migliore di affacciarsi al campionato del riscatto", aggiunge Gazzetta.