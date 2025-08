Una trattativa che sembrava più facile del previsto, e che invece si è trasformata in una partita a scacchi di risoluzione tutt'altro che scontata

Marco Macca Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 08:46)

Una trattativa che sembrava più facile del previsto, e che invece si è trasformata in una partita a scacchi di risoluzione tutt'altro che scontata. L'affare tra Inter e Atalanta per portare in nerazzurro Ademola Lookman continua tra mille difficoltà, con i nerazzurri spiazzati da alcune mosse dei bergamaschi, come per esempio l'attesa per rispondere alla mail sull'offerta formulata al giocatore. Scrive il Corriere dello Sport:

"Il club di Marotta invece resta in attesa. Senza fretta, perché adesso Lookman è una questione urgente più per l'Atalanta che per l'Inter, ma cercando con pazienza di decifrare i segnali che arriveranno da Bergamo. Il che non è semplice. Primo: l'Atalanta ha solo respinto l'offerta da 42 milioni più 3 senza mai indicare un prezzo sul quale ragionare per verificare se ci fossero i margini di una trattativa".

"Secondo: se davvero il nodo è non voler vendere Lookman in Italia per non rafforzare una concorrente, perché aspettare tre giorni prima di rispondere via mail alla proposta scritta dell'Inter?".

