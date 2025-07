Nonostante l’Inter faccia trapelare l’intenzione di non voler trattare - l’idea è quella di fare un’offerta da prendere o lasciare - risulta difficile pensare che con un club storicamente amico non si possa cercare un’intesa a livello diplomatico previo l’inserimento di qualche bonus, che non si nega mai nelle trattative. Anche perché, data l’importanza del giocatore nell’economia del 3-4-2-1 che ha in testa Chivu e l’accordo trovato con Lookman, sarebbe un peccato mortale non arrivare alla fumata bianca per una differenza non esattamente siderale tra domanda e offerta.

Le alternative a Lookman

A maggior ragione considerato che i piani alternativi - da Openda a Nkunku - non sono di certo a buon mercato a meno che non si viri su Enciso che è in uscita dal Brighton ma è una scommessa come lo sono - al momento - Bonny, Sucic ed Henrique. A Chivu, visti i colpi in serie di un Napoli già in fuga nei pronostici per lo scudetto, servono certezze e Lookman è un rinforzo vero, non un talento in prospettiva. Tra l’altro per l’Inter il suo arrivo non è certo propedeutico alla possibile partenza di Marcus Thuram: detto che nel mercato conviene non infondere mai certezze, l’orientamento è quello di avere una batteria composta da 6 giocatori per tre ruoli, vale a dire Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny, Esposito e Frattesi. Tra l’altro, Oaktree ha dato il via libera alla trattativa per l’atalantino senza cessioni propedeutiche all’affare, come invece sta accadendo per finanziare l’operazione legata al difensore centrale che arriverà (De Winter e Leoni i candidati)", si legge.