"La situazione potrebbe evolversi già oggi. Alle 14, in occasione della presentazione di Marco Sportiello - tornato a Bergamo dopo due anni al Milan - non è da escludere che Luca Percassi torni sull’argomento, replicando alle parole di Lookman. E sempre nel pomeriggio, l’Atalanta riprenderà il lavoro dopo la trasferta a Lipsia (vittoria per 2-1 in amichevole, sabato): negli ultimi giorni Lookman ha svolto lavoro in individuale e non ha seguito i compagni in Germania a causa di un problema al polpaccio, ma in teoria oggi dovrebbe tornare in gruppo. A questo punto, con il caso ufficialmente scoppiato e la chiara volontà di lasciare Bergamo, è difficile pensare che il calciatore si alleni a Zingonia. Lookman è uscito allo scoperto e ha intenzione di andare avanti fino a quando non avrà raggiunto l’obiettivo: diventare un giocatore dell’Inter. Al momento non ci sono alternative, in testa solo Milano. Ora Marotta studia le prossime mosse: un rilancio, adesso, potrebbe dare l’accelerata definitiva", spiega il quotidiano.