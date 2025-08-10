Ademola Lookman ha preso la sua decisione e non intende tornare indietro: nella testa dell’attaccante c'è solo l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 08:16)

Ademola Lookman ha preso la sua decisione e non intende tornare indietro: nella testa dell’attaccante nigeriano c’è soltanto l’Inter. Una scelta netta, che, come riporta il Corriere dello Sport, lo ha portato a respingere proposte economicamente più allettanti, come il rinnovo con l’Atalanta o l’offerta del Napoli.

"C’è solo l’Inter nei pensieri dell’attaccante nigeriano, la sua volontà è chiara. Se fosse stato flessibile sulla destinazione, non sarebbe arrivato a superare il punto di non ritorno, allenamenti disertati e fuga dalla città per rifugiarsi in porti più sicuri".

"L’Atalanta, è chiaro, preferirebbe cedere Lookman all’estero, non vuole ritrovarselo contro da avversario, men che meno con la maglia dell’Inter che ha vinto le ultime otto partite contro la Dea. Due ostacoli però ai piani di Percassi jr: l’ostinazione di Ademola e la mancanza di offerte dall’estero. Per inciso: non c’è neanche nessun mandato affidato dall’Atalanta a intermediari per provare a vendere Lookman in Inghilterra. D’altra parte, nessuno si avventurerebbe in una mediazione del genere perché il punto è sempre quello: Lookman non vuole genericamente lasciare l’Atalanta, lui vuole andare all’Inter".

