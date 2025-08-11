"Senza rilanci per Lookman, che intanto attende segnali dall’Inter, i nerazzurri studiano le alternative al nigeriano. Una delle alternative era Nico Gonzalez della Juventus, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno cercato anche Sancho, obiettivo dei bianconeri. È in uscita, come altri giocatori, dal Manchester United. Ha uno stipendio molto alto per gli standard del calcio italiano (15 milioni di euro), ma è in scadenza nel 2026 e per acquistarlo possono anche bastare 20 milioni", si legge sul Messaggero.