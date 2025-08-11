FC Inter 1908
L’Inter continua a muoversi sul mercato in vista dell’avvio della nuova stagione
L’Inter continua a muoversi sul mercato in vista dell’avvio della nuova stagione, ma il tempo stringe. Il campionato partirà ufficialmente tra 12 giorni, e tra 14 i nerazzurri faranno il loro debutto a San Siro contro il Torino.

"Senza rilanci per Lookman, che intanto attende segnali dall’Inter, i nerazzurri studiano le alternative al nigeriano. Una delle alternative era Nico Gonzalez della Juventus, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno cercato anche Sancho, obiettivo dei bianconeri. È in uscita, come altri giocatori, dal Manchester United. Ha uno stipendio molto alto per gli standard del calcio italiano (15 milioni di euro), ma è in scadenza nel 2026 e per acquistarlo possono anche bastare 20 milioni", si legge sul Messaggero.

"Oltre alla Juventus, piace al Borussia Dortmund che lo riporterebbe subito in Bundesliga. Per iniziare l’avventura all’Inter dovrebbe, quindi, ridursi l’ingaggio fino a sei milioni netti (12 lordi). L’affare non è facile per niente. Un altro obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è Frendrup per rinforzare il centrocampo (potrebbero dire addio Asllani, che rifiuta ogni destinazione, e Zielinski). Recupera tantissimi palloni in mezzo al campo. Per comprarlo dal Genoa – che sta cedendo De Winter al Milan – servono 20 milioni. Le idee sono chiare, ma bisogna fare in fretta. Mancano tre settimane alla fine del mercato".

