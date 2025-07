Nelle ultime settimane, l’Inter ha mantenuto un profilo basso, ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Il club nerazzurro, infatti, sta lavorando per esaudire il desiderio numero uno di Cristian Chivu : portare Ademola Lookman alla Pinetina. Mentre club come il Napoli si sono mossi con decisione sul mercato, l’Inter ha scelto di attendere. Ma la delusione per l’eliminazione dal Mondiale per Club e la crescente pressione dei tifosi hanno spinto la dirigenza a virare su un colpo di peso. In cima alla lista c’è proprio Lookman .

"Anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, la sensazione è che l’Atalanta non voglia scendere di un centesimo sotto all’ultima valutazione: 50 milioni di euro. A giocare a favore dell’Inter, però, c’è il fatto che la scorsa estate la trattativa per Lookman era a buon punto prima che la Juventus entrasse a gamba tesa, scippando all’undici di Gasperini Koopmeiners. Per mantenere i buoni rapporti tra le due società si era scelto di soprassedere: il momento di incassare il favore potrebbe essere arrivato. Anche se le bocche sono cucite, probabile che le due parti abbiano iniziato a parlarsi per trovare la formula giusta per arrivare ad un accordo soddisfacente per tutti, Lookman in testa".