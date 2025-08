Il nigeriano, al netto delle dichiarazioni di Percassi sulla promessa di una cessione a club esteri, si è promesso all'Inter e ha rotto di fronte al rifiuto dei bergamaschi a 45 mln

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 12:23)

Ademola Lookman non si è presentato agli allenamenti neanche oggi. Dopo la rottura totale di ieri, quando non si è presentato alla riapertura degli allenamenti a Zingonia, il giocatore ha portato via buona parte dei suoi effetti personali: ha svuotato l'armadietto. Lo ha riferito Massimiliano Nebuloni sottolineando come il giocatore avesse quindi pianificato di rompere con l'Atalanta.

"Il nigeriano si è promesso all'Inter. Al metto di quanto dice Percassi sulla promessa di cessione ad un club estero, il giocatore decide di imboccare una via senza uscita e ci sarà da capire dove porterà questa sua scelta. Non è stupita l'Atalanta. L'attaccante stava lavorando per recuperare dall'infortunio e evidentemente proseguirà a parte e in altri modi il suo lavoro di recupero", ha riferito il giornalista inviato a seguito della squadra di Juric.

"Al momento non ci sono provvedimenti in vista, potrebbe essere multato in seguito essendo venuto meno ai suoi obblighi contrattuali. Ma sembra il problema minore per il giocatore in questo momento. Se l'Inter non farà nessun rilancio il giocatore sarà costretto a muoversi in altri modi. L'Atalanta non ha alcuna fretta. Aveva in programma un viaggio in Inghilterra soprattutto perché pensa a sostituire Retegui che è andato in Arabia", ha aggiunto.

"Se è stato presentato un certificato medico per giustificare l'assenza? Ad oggi non è stato presentato un certificato medico. Ma si sta rivivendo la situazione con Koopmeiners che era già in parola con la Juve e si dichiarò distante dall'Atalanta prima della vigilia della supercoppa europea. Sicuramente Lookman ha svuotato l'armadietto", ha concluso l'inviato.

(Fonte: SS24)