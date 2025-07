La giornata di oggi sarà molto importante per la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. La Gazzetta fa il punto della situazione

"La partita, pardon, la trattativa si giocherà probabilmente sull’entità e sulla natura dei bonus: il dialogo è aperto, c’è la sensazione forte da parte dell’Inter che in un modo o nell’altro la via giusta per arrivare alle firme si troverà. Magari anche andando oltre la giornata di oggi, considerando che se da una parte c’è la fretta e la voglia di annunciare il nigeriano, dall’altra c’è anche la consapevolezza che Lookman è attualmente infortunato e dunque non potrebbe comunque scendere in campo da subito con Chivu".