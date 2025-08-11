L'attaccante ha lasciato il Portogallo per rientrare in Inghilterra in attesa di sviluppi sul proprio futuro

Gianni Pampinella Redattore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 12:58)

Ademola Lookman ha lasciato il Portogallo per rientrare in Inghilterra, dove ha casa, in attesa di sviluppi sul proprio futuro. L’attaccante nigeriano, come conferma Sky Sport, si sta allenando individualmente, in parte per recuperare dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal gruppo, in parte per via della situazione di stallo di mercato che lo riguarda.

"Nelle scorse settimane ha chiesto apertamente la cessione e l'Inter ha offerto all'Atalanta 42 milioni più 3 di bonus. Il club di Percassi ha rifiutato, ma il club nerazzurro non sembra disposto a fare rilanci e per questo si è arrivati all'attuale situazione di stallo".

"Il 15 luglio Lookman si era presentato al raduno dell'Atalanta a Zingonia, ma non si è mai allenato in gruppo per via di un infortunio al polpaccio. Il nigeriano è lontano dal 100% della condizione ed è difficile immaginarlo protagonista in campo nelle prime giornate di campionato. Sia che vada in una nuova squadra o che rimanga all'Atalanta, dove comunque è arrivato un nuovo allenatore (Juric) di cui eventualmente dovrà assimilare metodi e schemi. Più probabile immaginare di rivedere il vero Lookman dopo la sosta di settembre per le nazionali".

(Sky Sport)