FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia dopo il braccio di ferro per la cessione all’Inter

calciomercato

Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia dopo il braccio di ferro per la cessione all’Inter

Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia dopo il braccio di ferro per la cessione all’Inter - immagine 1
Ademola Lookman ha raggiunto questa mattina il centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia. L'attaccante nigeriano dovrà giustificare la propria assenza
Marco Macca Redattore 

Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia dopo il braccio di ferro per la cessione all’Inter- immagine 2
Getty Images

Ademola Lookman ha raggiunto questa mattina il centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia.

Inter Lookman
Getty Images

L'attaccante nigeriano dovrà giustificare la propria assenza alla dirigenza nerazzurra, dopo il lungo braccio di ferro intrapreso per la sua cessione.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA