Ademola Lookman ha raggiunto questa mattina il centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia.
Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia dopo il braccio di ferro per la cessione all’Inter
Ademola Lookman ha raggiunto questa mattina il centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia. L'attaccante nigeriano dovrà giustificare la propria assenza
L'attaccante nigeriano dovrà giustificare la propria assenza alla dirigenza nerazzurra, dopo il lungo braccio di ferro intrapreso per la sua cessione.
