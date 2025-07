“Nella narrazione pubblica pare che l'Atalanta sia al cancello di Zingonia con il cappellino in mano in attesa che qualcuno metta dentro l'offerta giusta. In realtà, le cose stanno un po' diversamente e tutto è fermo al punto di partenza. L'Inter ha offerto 40 milioni con formula iniziale del prestito (oneroso? Non è chiaro) e obbligo di riscatto per il cartellino del nigeriano. L'Atalanta non ha accettato. Non è vero che ha chiesto 50 milioni, non ha accettato i 40. E nemmeno quella formula. Se oggi o domani l'Inter mettesse sul piatto 45+5 vedremo se e come cambierebbero le cose, ma al momento di certezze non ce ne sono. Di certo, a Zingonia non è che ci sia tutta questa voglia di vendere il giocatore.