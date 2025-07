Il giocatore vuole l'Inter con la quale ha già un accordo per il suo ingaggio. Per questo per il momento il club nerazzurro è fiducioso

L'Inter spinge forte per Lookman che è il primo obiettivo. Presentata una prima offerta all'Atalanta, il giocatore ha già un accordo di massima con il club nerazzurro.

"Tra le tante incognite dell’operazione Lookman, sembra esserci una sola certezza. La voglia del nigeriano di fare esperienza altrove. Punta proprio su questo il club di Marotta, che per ora non si schioda dalla sua offerta da 40 milioni. Se sulle cifre l’ultima parola l’hanno i club di appartenenza, e quindi l’Atalanta che chiede almeno 50 milioni, sulle intenzioni è decisiva la volontà del giocatore, spesso influenzato dal suo entourage. Gli agenti del nigeriano, 28 anni ad ottobre, hanno già strappato una promessa da 25 milioni al club di Marotta: un contratto quinquennale, fino al 2030, che da 4 milioni sta avvicinandosi ai 5 a stagione, bonus compresi, quasi il doppio di quanto percepisce a Bergamo. Per questo il giocatore ha mostrato la sua preferenza rispetto ad altri club in coda, Barcellona ed Atletico", scrive il Corriere di Bergamo.

"Volete Lookman? Dateci Pio Esposito, l’attaccante classe 2005 che nell’ultima stagione in prestito allo Spezia ha realizzato 19 gol e 3 assist in 40 presenze: è la provocazione trapelata nelle ultime ore che avrebbe lanciato l’Atalanta all’Inter, subito pronta a rispondere con un secco no. Lo stesso fermo diniego del club bergamasco alla «magra» offerta dei nerazzurri di Milano, quasi a dire «mettetevi nei nostri panni»: come voi non farete partire il vostro gioiello tanto facilmente, così noi con Lookman. Entrambi i club però non vogliono trascinare le trattative per le lunghe, per non arrivare a campionato iniziato con squadre ancora da definire e giocatori in stallo nell’attesa del proprio destino.

L’Atalanta sfrutta questo tempo per cercare un sostituto del nigeriano, 52 gol e 25 assist in 118 partite in tre stagioni a Bergamo. Nico Gonzalez, l’alternativa a Lookman per l’Inter se l’affare con l’Atalanta non dovesse sbloccarsi, potrebbe diventare il piano A degli orobici. Un ritorno di fiamma per la dirigenza nerazzurra, che aveva già messo nel mirino l’argentino, classe 1998 un anno fa, quando l’aveva poi comprato la Juve per quasi 40 milioni", aggiunge il Corriere.