Ademola Lookman ha scelto l’Inter e ogni occasione è buona per ribadirlo ai suoi agenti

Gianni Pampinella Redattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 08:32)

Ademola Lookman ha scelto l’Inter. E continua a farlo, ora dopo ora. Ogni occasione è buona per ribadirlo ai suoi agenti, che poi lo fanno filtrare a chi di dovere: la volontà dell’attaccante nigeriano è chiara e netta. Vuole solo i nerazzurri. "Non passa ora in cui non ribadisca ai suoi agenti — e di conseguenza al mondo intero — la sua preferenza per l’Inter. Il patto di ferro ha prodotto un accordo fino al 2030 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, con buona pace dell’Atletico Madrid e dello stesso Napoli, che aveva toccato i 5 milioni come proposta di ingaggio giusto lo scorso fine settimana", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nei prossimi giorni l’Inter si aspetta che sia lo stesso nigeriano a compiere l’ultimo chilometro per tagliare il traguardo. Di fatto, mantenendo fede a quanto raccontato al club milanese e di conseguenza garantendo di liberarsi senza problemi. Come farlo, sarà il giocatore a deciderlo. Ma non si sbaglia nel credere che l’attaccante, se dovesse continuare a sbattere sul muro Atalanta, possa decidere di andare allo strappo".

"Lookman è disposto a tutto pur di raggiungere l’Inter, anche a mettersi di traverso con tutti i mezzi a sua disposizione per imporre la sua volontà. Attualmente il nigeriano è fermo per infortunio, ne avrà per altri 10 giorni circa, fino alla fine del mese. Se a quel punto l’affare non si sarà sbloccato, è prevedibile che lo scontro diventi duro. La determinazione del giocatore, in questa trattativa, farà la differenza. A meno che, nel frattempo, Inter e Atalanta non abbiano dato seguito alle prove di dialogo di ieri e non abbiano raggiunto un punto d’intesa. È quel che si augura Cristian Chivu".

(Gazzetta dello Sport)