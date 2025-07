"Lookman vuole solo l’Inter, l’Atalanta vuole (almeno) 50 milioni. Adesso tocca all’Inter evitare di arrivare a trattative infinite o, peggio ancora, al punto di rottura, due ipotesi invise ai club, da sempre in buoni rapporti. Il nigeriano non sembra disposto ad ascoltare Atletico, Barcellona e Napoli, che avrebbe offerto l’interessante contropartita tecnica di Raspadori. L’Atalanta, però, non è disposta a fare sconti", si legge sul Corriere di Bergamo .

"Adesso, quindi, la palla passa all’Inter, che in viale della Liberazione sta lavorando per ritoccare la prima offerta da 40 milioni per Lookman. Un rilancio che potrebbe arrivare a breve, ma solo per una manciata di milioni col benestare del fondo Oaktree, per un 42-44 di parte fissa ancora lontano dai 50 richiesti. Gli agenti del 27enne giocheranno un ruolo fondamentale in questo tira e molla: è dall’entourage del nigeriano che è trapelata la prima offerta da 40 milioni, non dal club meneghino in prima persona, chiamato adesso a farsi avanti. Mentre Lookman continua il percorso di recupero dal suo stiramento al polpaccio sinistro, questa potrebbe essere la settimana giusta per sbloccare l’affare, da una parte o dall’altra".