Il club bergamasco non ha tenuto fede alla promessa fatta al calciatore alla fine della scorsa stagione. Dopo aver rifiutato un'offerta da 20 mln del PSG, la società ha detto al giocatore che lo avrebbe lasciato partire alla fine di questo campionato. All'estero, per un'offerta importante, come specificato nelle scorse ore dall'ad Percassi.

Il direttore del Corriere dello Sport, a proposito del giocatore che ha deciso di non presentarsi più agli allenamenti per rompere gli indugi per ribadire all'Atalanta di voler essere ceduto, ha scritto sui social: "Ademola marca visita da sabato. L'Atalanta e il giocatore devono trovare una soluzione evitando di scontrarsi pubblicamente. É impossibile che Lookman possa essere venduto all'estero contro la sua volontà e ricordo che tra un anno va in scadenza. La morale che si può ricavare da questa vicenda è la seguente: fare promesse verbali é una pratica che club e agenti dovrebbero rifuggire poiché genera solo conflitti".