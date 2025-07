Ivan Zazzaroni ha dato per primo, da direttore del Corriere dello Sport, la notizia dell'interesse dell'Inter per Ademola Lookman. Tanti tifosi gli stanno scrivendo su Instagram attraverso il suo profilo per avere aggiornamenti sulla situazione. L'offerta del club nerazzurro, di 40 mln, e la richiesta dell'Atalanta 50 mln non sono ancora cambiate e per questo la trattativa è in standby anche se i dirigenti nerazzurri hanno ottenuto il sì del giocatore: vuole trasferirsi a Milano.