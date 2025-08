L'attaccante nigeriano, per il terzo giorno di fila, non si è presentato a Zingonia per gli allenamenti con l'Atalanta

Matteo Pifferi Redattore 6 agosto - 15:29

Il futuro di Ademola Lookman è ancora in discussione. L'attaccante nigeriano, per il terzo giorno di fila, non si è presentato a Zingonia per gli allenamenti con l'Atalanta e resta da capire se la società prenderà una posizione ufficiale in merito.

"Il giocatore neanche oggi, mercoledì 6 agosto, si è presentato a Zingonia (si tratta del terzo giorno consecutivo) e da quello che filtra non è nemmeno in Italia. Il nigeriano ha scelto di lavorare individualmente e lontano da tutti per recuperare dal problema al polpaccio che ha avuto qualche settimana fa, in attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda di mercato che lo coinvolge", spiega Sky Sport.

"L'Atalanta, dal canto suo, non ha fretta e attende ora la prossima mossa lato giocatore o un rilancio da parte dell'Inter, aggiunge poi Sky, raccontando quale sia la posizione dell'Atalanta.