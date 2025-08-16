Ora che è saltato l'affare Koné, Ademola Lookman torna a essere il nome principale come possibile grande colpo dell'Inter in questa sessione estiva di mercato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro nei prossimi giorni potrebbe fare un ulteriore sforzo per provare ad ammorbidire l'Atalanta, sempre ferma sulle proprie posizioni:
calciomercato
Inter-Lookman, legame mai spezzato: ora può arrivare il rilancio decisivo. Chivu aspetta
"Quel legame non si è mai spezzato. O quantomeno mai in via definitiva. Nonostante negli ultimi giorni il grande colpo di mercato dell’Inter sembrava fosse diventato Manu Koné, tra i pensieri della dirigenza nerazzurra c’è sempre il nome di Ademola Lookman che adesso torna prepotentemente a prendersi la scena.
Perché l’attaccante dell’Atalanta non è mai uscito dai radar di Marotta e Ausilio e soprattutto perché l’Inter, saltato l’investimento Koné, ha di fatto ritrovato quel tesoretto tra i 40 e i 50 milioni che intende investire su un grande colpo, per cambiare fisionomia ad una squadra in costruzione e regalare a Chivu un asso pigliatutto, una pedina in grado di inventare, con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti in rosa".
"Il braccio di ferro con l’Atalanta è ancora in corso. Cosa che indirettamente rappresenta un’ulteriore conferma di come l’Inter non abbia mai realmente abbandonato la pista Lookman e che presto potrebbe tornare alla carica, magari cercando di ammorbidire i Percassi - sempre fermi sulle loro posizioni - anche attraverso uno sforzo in più".
(Fonte: Gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA