Perché l’attaccante dell’Atalanta non è mai uscito dai radar di Marotta e Ausilio e soprattutto perché l’Inter, saltato l’investimento Koné, ha di fatto ritrovato quel tesoretto tra i 40 e i 50 milioni che intende investire su un grande colpo, per cambiare fisionomia ad una squadra in costruzione e regalare a Chivu un asso pigliatutto, una pedina in grado di inventare, con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti in rosa".