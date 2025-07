Non solo Leoni , l’Inter è alla ricerca di un difensore di prospettiva e potrebbe guardare con attenzione in casa del Bologna. Interessa Lucumì, ma servirebbe un'accelerata entro domani.

Come scrive il Resto del Carlino “domani, giovedì, sarà il giorno della scadenza della clausola di Jhon Lucumi. Galatasaray, Roma, Juventus e Aston Villa sono alla finestra. Si mormora di un sondaggio per l'Inter. Ma servono 28 milioni entro domani e per ora nessuno si è avvicinato alla cifra della clausola. Il Bologna attende perché se nessuno dovesse muoversi, proverà a convincere il giocatore a rinnovare il contratto (in scadenza al 2026, ma con opzione a favore dei rossoblù fino al 2027 da esercitare entro fine anno), con adeguamento, quello che pensava di proporre a Beukema”.