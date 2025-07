Il difensore del Bologna era nel mirino dell'Inter che potrebbe rientrare in corsa qualora gli obiettivi per la difesa dovessero sfumare

Il difensore del Bologna Lucumi era nel mirino dell'Inter che potrebbe rientrare in corsa qualora gli obiettivi per la difesa dovessero sfumare. Il club rossoblù vorrebbe rinnovare il suo contratto.

Come spiega il Resto del carlino, "Nessun club ha esercitato la clausola per John Lucumi: il colombiano sarà domani al raduno e salirà poi in ritiro: di più, il Bologna, che già aveva provato a trattare più volte il prolungamento e che di fronte ai dubbi del calciatore aveva poi deciso di attendere eventuali offerte, proverà a convincerlo a riprendere il dialogo, visto che fino qui nessuno ha messo sul tavolo i 28 milioni della clausola. Il mercato è lungo, Galatasaray, Roma e Aston Villa sono alla finestra, pure l'Inter aveva avanzato qualche sondaggio prima del mondiale per club e non è escluso che offerte possano arrivare. Ma il Bologna ci proverà".