Il calciatore ha un contratto fino al 2028 e ha avuto un ottimo inizio di stagione con 6 gol e 4 assist in Ligue1 fino a dicembre, ma poi ha avuto un calo di rendimento che è stato sottolineato anche dai dirigenti del club francese che hanno provato a sostenerlo, a parlarci, spiega l'Equipe. Le critiche hanno coinciso con la decisione della dirigenza del club di metterlo sul mercato. Per il club francese è necessario concludere una o due buone vendite prima del 30 giugno per alleggerire l'esercizio finanziario 2024-2025.

Profilo raro

"Grazie alla sua versatilità (ala, seconda punta, centrocampista destro o sinistro dopo la sua riconversione sotto Jean-Louis Gasset), alla sua giovinezza e alle sue caratteristiche fisiche, Luis Henrique, autore di nove gol e sei assist in tutte le competizioni in questa stagione, ha un profilo raro. E molto interessati a lui da due club italiani, tra cui l'Inter, con Medhi Benatia in trattativa con Beppe Marotta. Il Newcastle e il Nottingham Forest sono in trattativa con l'entourage del brasiliano e tra i club in lizza c'è anche il Bayern Monaco. Secondo fonti tedesche, l'interesse dei tedeschi esiste, ma non si è tradotto in una proposta concreta. E non è detto che ciò accada, poiché il giocatore arrivato all'OM a settembre 2020 fa piuttosto parte di una lista allargata", conclude il giornale francese.