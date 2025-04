L'Inter sfiderà il Bayern domani sera nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel mirino entrambi hanno la semifinale, ma non è l'unico obiettivo in comune dei due club.

"La sfida con i bavaresi non sarà solo in campo. Entrambi i club hanno messo nel mirino Luis Henrique, l’esterno brasiliano legato all’Olympique Marsiglia fino al 2028. Il 23enne, valutato 29 milioni, è già oggetto di trattativa fra il ds Benatia e il presidente Marotta che conta sulla necessità dell’Om di effettuare cessioni prima del 30 giugno per esigenze di bilancio. In tal caso potrebbe essere aggregato alla truppa interista già per il Mondiale per club. Bayern permettendo, ovviamente", scrive il Corriere della Sera.