Per questo i francesi sarebbero pronti a sentire altri club e il quotidiano torinese richiama alla mente il duello che c'era stato tra Inter e Juve per Bremer, con i nerazzurri che avevano avuto l'okei del giocatore ma non è bastato: il Torino ha chiuso con la società bianconera e il difensore non è più arrivato a Milano. "All’Inter - al momento - si sentono tranquilli su Luis Henrique e contano di regalare a Inzaghi lui, oltre a Petar Sucic, già per il Mondiale per club", si legge ancora.