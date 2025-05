Luis Henrique è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter e il club sta spingendo per chiudere il prima possibile. Il grande obiettivo è metterlo a disposizione di Simone Inzaghi già per il prossimo Mondiale per Club che inizierà a giugno.

Il punto di Tuttosport

"Su Henrique si sono mosse, tra le altre, Bayern Monaco (con tanto di summit milanese a inizio aprile tra Kompany e Benatia per parlarne…), Newcastle, Nottingham Forest e Juventus. Queste le principali squadre che hanno manifestato interesse e bussato alla porta dei marsigliesi in questi ultimi mesi, ma il giocatore classe 2001 non si è rimangiato la parola data al club di viale della Liberazione. Una preferenza evidente che può risultare decisiva all’interno della trattativa e aiutare il duo Marotta-Ausilio ad arrivare in maniera vincente al traguardo.