"Si avvicina sempre di più il primo colpo per l’Inter che verrà: il club nerazzurro prova a stringere per Luis Henrique, 23enne esterno dell’Olympique Marsiglia, con l’obiettivo di chiudere l’affare prima del Mondiale per club. Per il loro gioiello, tra i protagonisti stagionali con 9 reti in 35 presenze, i francesi chiedevano una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma è molto probabile che le pretese del Marsiglia si possano abbassare di una decina di milioni, per andare così incontro alla proposta dell’Inter.