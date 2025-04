"La presenza mercoledì sera a San Siro di Benatia (direttore sportivo del Marsiglia) in occasione del derby di Coppa Italia è un ulteriore segnale. L’obiettivo dell’Inter sarebbe riuscire a trovare l’accordo definitivo a fine maggio per poterlo poi schierare nel Mondiale per club. Nell’ottica di un 3-5-2, Luis Henrique agirebbe come quinto di destra, alternandosi a Dumfries. Nell’Olympique con De Zerbi nel 3-4-3 da laterale ha già realizzato in Ligue One 7 reti e 5 assist in 27 presenze. Insomma un valore aggiunto anche sul fronte realizzativo".