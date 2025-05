L'esterno del Marsiglia è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra per la sessione straordinaria di giugno

Luis Henrique è un obiettivo più che mai concreto per l'Inter. I nerazzurri, dopo aver raggiunto una base d'accordo con il suo entourage, puntano a chiudere in fretta con il Marsiglia. In quest'ottica va considerato l'appuntamento tra club in programma nei prossimi giorni, ribadito anche dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"L’Inter rimane proiettata più avanti che mai. Dopo aver già prenotato il centrocampista Petar Sucic della Dinamo Zagabria, adesso l’obiettivo è quello di chiudere l’affare per il brasiliano Luis Henrique del Marsiglia e metterlo a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club, al via tra un mese esatto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con i dirigenti della società francese, con cui c’è ancora una leggera distanza sulla quotazione del cartellino. I transalpini chiedono non meno di 30 milioni, l’Inter ne offre 25 con i bonus inclusi e in più può vantare un accordo già raggiunto con gli agenti del giocatore sulla base di un quinquennale.