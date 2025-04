Si chiama in un modo molto simile a un suo grande rivale nel campionato in cui milita, Luis Henrique, esterno destro dell’Olympique Marsiglia. Una “h“ in più rispetto al tecnico che sta dominando la Ligue 1 francese alla guida del Paris Saint-Germain, undici punti sopra il Monaco e a dodici dall’OM. Avendo a disposizione una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, nella quale si possono tesserare giocatori da portare al Mondiale per club, l’Inter si è mossa con largo anticipo. Ha già chiuso per Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria ed è in forte pressing sul laterale, brasiliano come l’esterno che ha fatto la storia nell’anno del “Triplete“, un altro che fu acquistato da un club del torneo francese (allora era il Monaco).