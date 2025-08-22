La Gazzetta dello Sport ripercorre le operazioni sfumate quando le maglie erano già spuntate tra gli ambulanti

Alessandro De Felice Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 03:02)

Il calciomercato non coinvolge soltanto società, dirigenti e calciatori, ma anche gli ambulanti che si piazzano attorno ad Appiano Gentile e a San Siro, pronti a proporre merchandising non ufficiale. Tra sciarpe, t-shirts e cappellini, l’articolo più richiesto resta la maglia da gioco, spesso stampata in anticipo sulla base delle voci di mercato.

Negli ultimi giorni, nei pressi del centro sportivo nerazzurro, erano già apparse decine di divise dell’Inter con il nome di Ademola Lookman. Senza numero, dal momento che la 11 dell’Atalanta è già occupata da Luis Henrique, ma comunque pronte a intercettare l’entusiasmo dei tifosi. L’anticipo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, non ha portato fortuna, e non sarebbe nemmeno la prima volta.

Un precedente “doppio” risale al 2023: l’Inter, che stava preparando la squadra destinata a raggiungere la finale di Champions, aveva trattato Paulo Dybala, libero dalla Juventus, e Gleison Bremer, per il quale l’accordo con il Torino era vicino ai 30 milioni.

Le trattative convinsero gli ambulanti a stampare maglie nerazzurre: la numero 21 per Dybala e la 17 per Bremer.

Alla fine, però, Roma e Juventus inserirono i propri colpi e la merce fu ritirata. Episodio analogo per Sergej Milinkovic-Savic: per qualche giorno circolarono divise nerazzurre con il numero 7 e il nome “Sergej” stampato sulle spalle.

Storie di mercato che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, continuano a ripetersi.