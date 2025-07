Sky – Mandragora, la Fiorentina lo tiene e rinnova. Il Betis torna su Asllani?

"Dopo il tentativo del Betis che lo voleva ma ha fatto un'offerta che non ha soddisfatto affatto la Fiorentina ci sarà quindi un rinnovo di contratto e il giocatore potrebbe diventare importante per Pioli. C'è da lavorare su cifra e durata del contratto ma la volontà della società è quella di prolungare il contratto del calciatore dopo aver rischiato di perderlo. Questo riavvicinamento tra Mandragora e la Fiorentina potrebbe lasciare la porta aperta per un altro giocatore che interessa al Betis Siviglia e che gioca in Serie A, Krjstian Asllani", ha concluso.