Manu Kone è un obiettivo concreto dell'Inter per dare a Chivu un'opzione in più al centrocampo interista. Un innesto che garantirebbe filtro, muscoli e sostanza in un reparto, quello nerazzurro, che non presenta un calciatore dalle caratteristiche simili.
calciomercato
Mangiante: “Gasperini vuole attaccanti, ecco perché Koné-Inter. L’offerta nerazzurra è…”
In attesa di capire le cifre ufficiali, arrivano conferme sull'offerta che l'Inter pensa di fare per Kone. A riportarlo è Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue la Roma. Ecco le parole di Mangiante, che conferma come la Roma apra alla cessione del centrocampista:
"Si può rinunciare o no a 40 mln dell'Inter per Kone? Si può rinunciare a Kone se dietro c'è un metodo o una visione per rinforzare l'attacco che l'anno scorso ha dato problemi e Gasperini vuole rinforzare. L'offerta dell'Inter per Kone supera i 40 mln con i bonus, è il doppio rispetto a quello che ha pagato la Roma un anno fa, un acquisto fortemente voluto da De Rossi. Queste risorse economiche verrebbero investite per prendere due esterni, uno è Sancho e l'altro è Bailey che darebbero cambi di ritmo, strappi e fisicità"
"Dovbyk vuole rimanere a Roma, c'è anche Ferguson, con Sancho e Bailey sarebbe un completamento clamoroso ma servirebbe un sacrificio che è Kone. Magassa del Monaco è uno dei nomi che piacciono per sostituire Kone, la linea comunque è condivisa da Gasperini, dal nuovo DS, da Ranieri che fa da tramite con la proprietà.
