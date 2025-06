Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter sulle principali trattative

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter sulle principali trattative: "All’Inter si sta per sbloccare la trattativa con il Parma per Bonny.