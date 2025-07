Luca Marchetti fa il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per l'attaccante

Gianni Pampinella Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 12:46)

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman.

"È la prima scelta dell’Inter. Ormai questo è noto e arcinoto. L’Inter ha deciso di muoversi in maniera molto rapida: ha trovato un’intesa con il giocatore, ha verificato la sua volontà e si è presentata con un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro. Da viale della Liberazione non filtrano dubbi: quella proposta è da considerarsi definitiva. Nessun rilancio, nessun margine. L’Inter ritiene che 40 milioni siano una cifra congrua. Non solo. Si fa riferimento - soprattutto - a una promessa che sarebbe stata fatta al giocatore. Su cui però l’Atalanta non è d’accordo. E infatti l’Atalanta non accetta".

"L’Atalanta, infatti, è un club che vende, senza dubbio. Ma vende alle proprie condizioni. E in più, già in questa sessione di mercato, ha già incassato. L’Inter ha già detto che non vuole andare avanti fino ad agosto inoltrato. Non a caso, i bergamaschi si sono mossi anche in un’altra direzione: hanno proposto a Lookman un nuovo contratto, con lo stesso ingaggio che l’Inter gli garantirebbe. Quattro milioni di euro l’anno, per blindarlo e rilanciare il progetto tecnico intorno a lui. Ma Lookman ha detto no e vuole l’Inter. E allora come se ne esce? Sembra la classica situazione di stallo".

"Tanto più che la volontà del giocatore resta un fattore. Lookman ha due anni di contratto, ma è fortemente attratto dall’idea di cambiare squadra. Ma la realtà è che senza l’ok dell’Atalanta, tutto si blocca. E al momento, quell’ok non arriva. E rischia seriamente (a queste cifre) di non arrivare mai. E allora? L’Inter non ha alternative? In realtà sì. La pista Lookman resta la migliore, la più calda, la più giusta per caratteristiche".

"Ma non è l’unica. Forse è l’unica in questo momento, nel senso che l’Inter ha dato assoluta priorità a questa possibilità. Ma è normale che Ausilio e Baccin abbiano già cominciato a guardarsi attorno. A oggi la sensazione è che – al netto della volontà di tutte le parti – la forbice tra domanda e offerta resti troppo ampia per essere chiusa. L’Inter ha fatto la sua mossa. L’Atalanta la sua. Sotto sotto ci sono tentativi di avvicinamento, finora tutti andati a vuoto. Basterà soltanto attendere".

