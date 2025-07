"L’Inter lo ha scelto, lui ha scelto l’Inter. L’accordo è totale, anche l’offerta (più di 42+3 milioni) è stata limata e migliorata. Ma l’Atalanta non apre. Dice di valutare l’offerta sapendo che quanto prodotto dai milanesi non serve. Anzi non basta. Dice di poter vendere, ovviamente, ma dopo Retegui non c’è più neanche questa necessità e quindi le condizioni i tempi e i modi li detta l’Atalanta, nessun altro. Tradotto: o arriva una proposta di un certo tipo – superiore anche ai parametri già molto alti di mercato – oppure non se ne fa nulla".

"Sarà davvero così? Le volontà di Lookman non saranno davvero prese in considerazione? L’Inter sarà in grado di migliorare ulteriormente l’offerta per cercare di accontentare il più possibile Percassi? In fondo l’Atalanta sta tendendo lo stesso tipo di atteggiamento avuto la passata estate con Koopmeiners. Si vende alle condizioni che abbiamo indicato: ma alla fine il giocatore è andato, Per una cifra vicinissima ai 60 milioni (che era quello che voleva l’Atalanta) bonus compresi. Con Lookman sembra ripetersi lo stesso schema. E per il momento il giocatore scontento è costretto a farsene una ragione".