I titoli di coda sul caso Çalhanoglu sono finalmente calati, almeno per il momento. Si continua a lavorare per Lookman

I titoli di coda sul caso Çalhanoglu sono finalmente calati. Dopo settimane di voci, tensioni e silenzi, è stato lo stesso regista turco a mettere un punto fermo, intervenendo pubblicamente per la prima volta da settimane: «Resto qui. Polemiche con Lautaro? Tutto chiarito». Parole chiare, dirette, che confermano la volontà di Hakan di restare all’Inter e voltare pagina dopo le incomprensioni con il capitano nerazzurro che oggi sembrano risolte.

"Calha dunque ha scelto di proseguire in nerazzurro, anche se ora si aspetta dal duo Marotta- Ausilio (sempre al lavoro per strappare Lookman all’Atalanta: ottimismo crescente…) il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Verrà accontentato?", sottolinea il Giornale.