Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter: le info sul summit e la volontà di Oaktree è chiara

Alessandro Cosattini Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 14:02)

Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter. Giornata cruciale per il futuro della panchina nerazzurra, come sottolineato anche dal sito di Repubblica.

“Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, sono arrivati in mattinata al quartier generale del club, in via della Liberazione a Milano. Per oggi pomeriggio è atteso l’incontro con Simone Inzaghi, per capire se ci siano i margini per proseguire insieme anche nella prossima stagione. È possibile che la riunione si svolga in sede, ma è più probabile che dirigenti e allenatore scelgano un luogo più discreto.

Marotta proverà a convincere Inzaghi a restare a Milano, rifiutando l’offerta del club arabo Al-Hilal: oltre 50 milioni in due anni e la possibilità di allenare in un campionato meno stressante, per recuperare energie dopo la débâcle di Monaco di Baviera in finale di Champions League. Il presidente nerazzurro proporrà il prolungamento del contratto e un aumento di stipendio. Poi gli illustrerà il nuovo approccio sul mercato: acquistare giocatori pronti, giovani ma già esperti.

Dopo quattro anni di sessioni al risparmio, i soldi finalmente ci sono: in attesa del Mondiale per club negli Stati Uniti, la stagione interista si è chiusa senza trofei, ma i piazzamenti in tutte le competizioni hanno spinto i ricavi sopra quota 500 milioni, un record per un club italiano. E il bilancio si chiuderà in attivo. Proprio per il buon andamento dei conti, Oaktree vuole continuità in panchina e spinge Marotta a ottenere il “sì” del tecnico”, si legge.