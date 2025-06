Così Giuseppe Marotta, presidente e ad dell'Inter, dal Festival della Serie A sull'addio del suo ex tecnico nerazzurro

"Siccome il calcio è un mondo dove tutto si brucia con una velocità estrema e regna l'imprevedibilità, noi martedì abbiamo assistito a una dichiarazione del nostro allenatore Simone Inzaghi che ci ha detto in modo molto concreto: "Credo di ritenere finito il mio ciclo" e "preferisco vivere un'esperienza alternativa".

Per noi non era immaginabile questo addio, la vicinanza della finale ci aveva portato a non toccare l'argomento nella settimana precedente, ma devo dire che Inzaghi stesso ha preso la decisione solo il lunedì dopo il Psg.