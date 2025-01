«Tantissimi soldi in palio per gli ottavi? Diamo priorità al risultato sportivo, fondamentale per sicurezza e convinzione di proseguire bene senza ulteriori play off. Siamo concentrati sul nostro cammino, siamo nel gruppo di testa e dobbiamo arrivare tra i primi». Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche ai microfoni di Prime Video della partita contro il Monaco e di mercato.